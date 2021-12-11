بيان جديد للصحة الروسية حول إصابات ووفيات كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت السلطات الصحية الروسية، 30 ألفا و288 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالى الإصابات فى عموم البلاد منذ بداية الجائحة إلى 9 ملايين و986 ألفا و967 إصابة.





وذكر المركز الروسى لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا، فى بيان اليوم السبت، أن الإصابات الجديدة سُجلت فى 84 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسى.

وأشار البيان إلى تسجيل 1171 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالى الوفيات 288 ألفا و351 شخصا.

وأضاف البيان، أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بالفيروس التاجى بـ3140 إصابة و86 حالة وفاة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ2045 حالة إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحى موسكو 1833 إصابة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ولفت بيان المركز الروسى لعمليات مكافحة انتشار الفيروس التاجى، إلى أن 36 ألفا و446 شخصا تعافوا من الفيروس التاجى وغادروا المستشفيات ليصل إجمالى المتعافين فى عموم روسيا إلى 8 ملايين و709 آلاف و964 شخصا.