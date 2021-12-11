تقديم معروض طلب منح أراضي الديوان الملكي 1443 على رابط بوابة تواصل “النفاذ الوطني الموحد” وذلك لتقديم طلب الحصول على قطعة أرض سكني مجانية لإقامة مسكن ملائم بمساعدة من الديوان الملكي أو من وزارة الإسكان السعودية “الشؤون البلدية والقروية والإسكان” حيث تم تخصيص عدد من قطع الأراضي ليقوم الديوان الملكي بتخصيصها للمحتاجين من أصحاب الدخل المحدود، وقد قام الديوان الملكي 1443 www.my.gov.sa خلال العام الماضي بتوزيع أكثر من 5000 قطعة أرض مجانية لمن تقدموا بطلب الحصول على قطعة أرض، وذلك بالعديد من المناطق والمدن السعودية، ولا تقتصر مساعدات الديوان الملكي على منح الأراضي المجانية فقط، بل تمتد اليد الكريمة للديوان الملكي بتقديم المساعدات المالية، وكذلك تسديد القروض والديون على المواطنين الغير قادرين على الوفاء بديونهم ، وكذلك يقدم الديوان الملكي العلاج المجاني وغيرها من المساعدات النبيلة لأصحاب الحاجات.

وتجدر الإشارة إلى أن رابط بوابة الديوان الملكي السعودي “تواصل”، هي بوابة الخير للمحتاجين من مواطني المملكة، وتتيح بوابة تواصل الديوان الملكي التقدم بشكوى أيضا، وهي خدمة إلكترونية يقوم بها الديوان الملكي، وتستقبل بوابة تواصل شكاوى المواطنين عن أي تقصير من الجهات والمؤسسات الحكومية في الخدمات التي تقدمها.

البريد: “الهدأ 7636- الرياض12911- المملكة العربية السعودية”. كالبريد الإلكتروني الرسمي: [email protected] الاتصال من داخل المملكة على رقم 8004000000. الاتصال من خارج المملكة على رقم 920030003.

الجهة والمنطقة المنح السامية المنفذة لعام 2020 المنح السامية المنفذة منذ بداية المنح منح الأراضي التي لم تنفذ خلال العام الطلبات التي تم استبدالها عدد المواطنين الفائزين بالمنح خلال عام العاصمة المقدسة 78 30682 104 0 78 المدينة المنورة 31 8534 0 0 8 الرياض 345 391462 23131 0 189 محافظة جدة 118 156026 5156 16 109 المنطقة الشرقية 365 62469 6514 17 278 عسير 1241 35723 172 17 1237 القصيم 447 27662 1376 0 446 جازان 98 6840 4183 0 98 الجوف 101 18485 0 10 101 تبوك 443 19682 0 0 443 حائل 1155 16611 0 0 1154 الحدود الشمالية 9 7576 41 0 9 منطقة الباحة 27 6769 322 16 26 نجران 0 4879 7 0 0 الطائف 145 1835 645 14 144 الأحساء 693 7003 465 0 693 حفر الباطن 0 234 43 0 0 المجموع 5296 802472 42159 90 5013

طريقة التواصل مع الديوان الملكي للاستفسار والشكوى وتقديم طلبمنح الأراضي المجانية التي تم توزيعها عبر الديوان الملكي ووزارة الإسكان لعام 2020تقديم نموذج طلب منحة أرض سكنية من الديوان الملكي 1443 www.my.gov.sa

بمنح الديوان الملكي أراضي مجانية سكنية للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود، ويجب كتابة خطاب يوضح حالة مُقدم الطلب المالية والاجتماعية، ويتم بعد ذلك دراسة الطلب وبيان مدى أحقية المواطن الذي تقدم بطلب لمنحة قطعة أرض مجانية، ويمكن الاستعلام عن خالة طلب منح أرض مجانية من خلال خدمة النفاذ الموحد الإلكترونية.

نموذج صيغة معروض تقديم طلب منح أرض مجانية من الديوان الملكي

يتم ذلك من خلال تسجيل الدخول على رابط النفاذ الموحد لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وذلك للاستعلام عن حالة الطلب منح الأراضي المجانية على بوابة بلدي، حيث تتم متابعة حالة الطلب للحصول على منح أرض مجانية من الديوان الملكي أو من وزارة الإسكان السعودية، وذلك وذلك باتباع التالي: