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تقديم معروض طلب منح أراضي الديوان الملكي 1443 على رابط بوابة تواصل “النفاذ الوطني الموحد” وذلك لتقديم طلب الحصول على قطعة أرض سكني مجانية لإقامة مسكن ملائم بمساعدة من الديوان الملكي أو من وزارة الإسكان السعودية “الشؤون البلدية والقروية والإسكان” حيث تم تخصيص عدد من قطع الأراضي ليقوم الديوان الملكي بتخصيصها للمحتاجين من أصحاب الدخل المحدود، وقد قام الديوان الملكي 1443 www.my.gov.sa خلال العام الماضي بتوزيع أكثر من 5000 قطعة أرض مجانية لمن تقدموا بطلب الحصول على قطعة أرض، وذلك بالعديد من المناطق والمدن السعودية، ولا تقتصر مساعدات الديوان الملكي على منح الأراضي المجانية فقط، بل تمتد اليد الكريمة للديوان الملكي بتقديم المساعدات المالية، وكذلك تسديد القروض والديون على المواطنين الغير قادرين على الوفاء بديونهم، وكذلك يقدم الديوان الملكي العلاج المجاني وغيرها من المساعدات النبيلة لأصحاب الحاجات.تقديم معروض طلب منح أراضي الديوان الملكي 1443 على رابط بوابة تواصل
وتجدر الإشارة إلى أن رابط بوابة الديوان الملكي السعودي “تواصل”، هي بوابة الخير للمحتاجين من مواطني المملكة، وتتيح بوابة تواصل الديوان الملكي التقدم بشكوى أيضا، وهي خدمة إلكترونية يقوم بها الديوان الملكي، وتستقبل بوابة تواصل شكاوى المواطنين عن أي تقصير من الجهات والمؤسسات الحكومية في الخدمات التي تقدمها.طريقة التواصل مع الديوان الملكي للاستفسار والشكوى وتقديم طلب
- البريد: “الهدأ 7636- الرياض12911- المملكة العربية السعودية”.
- كالبريد الإلكتروني الرسمي: [email protected]
- الاتصال من داخل المملكة على رقم 8004000000.
- الاتصال من خارج المملكة على رقم 920030003.
|الجهة والمنطقة
|المنح السامية المنفذة لعام 2020
|المنح السامية المنفذة منذ بداية المنح
|منح الأراضي التي لم تنفذ خلال العام
|الطلبات التي تم استبدالها
|عدد المواطنين الفائزين بالمنح خلال عام
|العاصمة المقدسة
|78
|30682
|104
|0
|78
|المدينة المنورة
|31
|8534
|0
|0
|8
|الرياض
|345
|391462
|23131
|0
|189
|محافظة جدة
|118
|156026
|5156
|16
|109
|المنطقة الشرقية
|365
|62469
|6514
|17
|278
|عسير
|1241
|35723
|172
|17
|1237
|القصيم
|447
|27662
|1376
|0
|446
|جازان
|98
|6840
|4183
|0
|98
|الجوف
|101
|18485
|0
|10
|101
|تبوك
|443
|19682
|0
|0
|443
|حائل
|1155
|16611
|0
|0
|1154
|الحدود الشمالية
|9
|7576
|41
|0
|9
|منطقة الباحة
|27
|6769
|322
|16
|26
|نجران
|0
|4879
|7
|0
|0
|الطائف
|145
|1835
|645
|14
|144
|الأحساء
|693
|7003
|465
|0
|693
|حفر الباطن
|0
|234
|43
|0
|0
|المجموع
|5296
|802472
|42159
|90
|5013
بمنح الديوان الملكي أراضي مجانية سكنية للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود، ويجب كتابة خطاب يوضح حالة مُقدم الطلب المالية والاجتماعية، ويتم بعد ذلك دراسة الطلب وبيان مدى أحقية المواطن الذي تقدم بطلب لمنحة قطعة أرض مجانية، ويمكن الاستعلام عن خالة طلب منح أرض مجانية من خلال خدمة النفاذ الموحد الإلكترونية.نموذج صيغة معروض تقديم طلب منح أرض مجانية من الديوان الملكي الاستعلام عن حالة طلب منحة أراضي من الديون الملكي على بوابة بلدي “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان”
يتم ذلك من خلال تسجيل الدخول على رابط النفاذ الموحد لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وذلك للاستعلام عن حالة الطلب منح الأراضي المجانية على بوابة بلدي، حيث تتم متابعة حالة الطلب للحصول على منح أرض مجانية من الديوان الملكي أو من وزارة الإسكان السعودية، وذلك وذلك باتباع التالي:بيان بمساعدات الديوان الملكي التي يقدمها للمواطنين
- سداد الديون والقروض لأصحاب الحاجات التي يثبت من خلال المستندات عجزهم عن السداد والوفاء بديونهم.
- تقديم منح أراضي لأصحاب الدخل المحدود الذين لا يمتلكون مسكن ملائم يوفر حياة كريمة.
- يقدم الديوان الملكي تكلفة العلاج والعمليات الجراحية لغير القادرين.
- يستقبل الديوان الملكي شكاوى المواطنين من سوء الخدمات التي تقدمها الجهات والمؤسسات الحكومية، ويقوم باتخاذ اللازم حيال ذلك.
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