أرامكو تعلن أسعار البنزين لشهر ديسمبر 2021

أرامكو تعلن أسعار البنزين لشهر ديسمبر بشكل رسمي منذ الساعات القليلة الماضية من يوم الجمعة، وذلك ضمن المراجعة الدورية التي يتم إجراءها شهريًا من قبل شركة أرامكو، حيث سوف يتم التعامل بهذه الأسعار حتي يوم العاشر من شهر يناير لعام 2202، حيث تقوم المملكة السعودية إجراء مراجعة شهرية بدلًا من مراجعة ربع سنوي لكافة أسعار البنزين والديزل والغاز، ويتم الإعلان عن السعر في مساء يوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم تطبيق السعر في أنحاء الدولة يوم الحادي عشر من نفس الشهر.

أرامكو السعودية

أعلنت شركة أرامكو عن أسعار البنزين والديزل والغاز لشهر ديسمبر لعام 2021، حيث يترقب جميع المواطنين الأسعار الجديدة للبنزين، وتعمل شركة ارامكو السعودية، على تعديل أسعار منتجات الطاقة والنفط بناء على إجراءات سيطرة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم الشركة بمراجعة أسعار الوقود ومشتقاته في المملكة بشكل شهري وليس كل ثلاثة أشهر كما كان من قبل وذلك من أجل خفض تأثير المستهلك بالتغيرات التي تطرأ باستمرار، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي أسعار البنزين الجديدة لشهر ديسمبر.

أرامكو تعلن أسعار البنزين لشهر ديسمبر

أرامكو تعلن أسعار البنزين لشهر ديسمبر وذلك بعد إجراء مراجعتها الدورية لأسعار الوقود الجديدة في المملكة العربية السعودية، والتي يتم العمل بها طوال شهر الجاري، و أعلنت عملاق النفط أرامكو عن سعر لتر بنزين بداية من اليوم علي النحو التالي:

بنزين 91: 2.18 ريال لكل لتر.

بنزين 95: 2.33 ريال لكل لتر.

الديزل: 0.52 ريال لكل لتر.

الغاز البترول المسال: 0.75 ريال.

الكيروسين: 0.70 ريال.

ومن الجدير بالذكر أن شركة أرامكو قامت بتثبيت الأسعار في شهري نوفمبر الماضي والشهر الحالي، كما كانت منذ شهر أغسطس 2021م، وسوف تتحمل الحكومة السعودية هذا الفارق بالأسعار وذلك من أجل التخفيف عن المواطنين السعوديين في ظل جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.

نصائح أرامكو للسائقين

تنصح شركة أرامكو عبر موقها الرسمي aramco قائدي المركبات بضرورة باختيار الوقود المناسب للسيارات، مشيرة إلي أن بنزين 91 الذي يتناسب مع معظم السيارات الحديثة، بينما يعد بنزين 95 الخيار الأمثل للسيارات ذات الأداء العالي، حيث أن الاختيار الأمثل لنوعية الوقود يساهم في تخفيض معدل استهلاك المركبة من الوقود، مطالبة بضرورة الرجوع إلى دليل المالك للسيارة أو الاستفسار من الوكيل المعتمد عن نوع الوقود المناسب للمركبة، مع العلم أنه في بعض الأحيان يتم وضع ملصق بنوع البنزين المناسب لسيارتك داخل غطاء خزان الوقود بالسيارة.

حيث أنه لن تستفيد المركبة من استخدام وقود ذي رقم أوكتان أعلى من الموصى به في دليل المالك، ذلك يعني أنه باستثناء السيارات ذات الأداء العالي، حيث أنه لن تشعر بأي تغييرات تذكر عند استخدام وقود ذو رقم أوكتان أعلى من الموصى به لسيارتك.

وفي نهاية المقال بتقديم كافة المعلومات بعد نشر خبر أرامكو تعلن أسعار البنزين لشهر ديسمبر، بالإضافة إلي معرفة النصائح المُعلنة من قبل الشركة للأفراد السائقين وسعر اللتر الجديد لدي المواطن السعودي.