أخبار اليمن : الأرصاد يدعو لأخذ الاحتياطات من صدمات البرد

الأرصاد يدعو لأخذ الاحتياطات من صدمات البردتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة على أغلب المحافظات، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأشار المركز في نشرته الجوية اليوم، إلى أنه من المحتمل أن تستمر الأجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر مع امكانية تكون الصقيع على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والأجزاء المرتفعة من الضالع، الجوف ومأرب.

وستكون الأجواء باردة على المناطق المرتفعة من محافظات تعز، لحج، أبين، شبوة وحضرموت، وباردة نسبياً إلى باردة على المناطق الصحراوية.

ودعا المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة.

وحث المزارعين رعاة المواشي ومربيي النحل والدواجن على حماية محاصيلهم وثرواتهم الحيوانية من آثار البرد الشديد.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي : عمران : 1.4 ، صنعاء : 0.6، ذمار : 1.0 ، السدة : 3.5 ، إب : 6.0 ، المحويت : 7.0 ، عتق : 8.8.