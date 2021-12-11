البحرين ترصد أول إصابة بالمتحور "أوميكرون"

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، السبت، رصد حالة إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا، المعروف بـ"أوميكرون"، لشخص قادم من خارج مملكة البحرين، مؤكدة على أنها قامت بتطبيق البروتوكول المتبع للحالات القائمة من عزل صحي واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.
وأكدت الوزارة أنه "بعد القيام بعملية لتتبع أثر المخالطين، تبين عدم وجود مخالطين لهذه الحالة داخل مملكة البحرين، كما تم اتباع كافة الإجراءات المعتمدة للعزل والمتابعة".
وأضافت أن "جميع الجهات المعنية تقوم، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية، بمتابعة التطورات العالمية بشأن فيروس كورونا وتحوراته، ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة على الصعيد المحلي لحماية أبناء الوطن والمقيمين، بحسب مقتضيات المرحلة".
وشددت وزارة الصحة البحرينية على "ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات المعنية"، وفق ما ذكرت وكالة "بنا".
كما دعت في الوقت ذاته إلى "المبادرة بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا والجرعة المنشطة منه، حيث تساهم التطعيمات بشكل عام في رفع الاستجابة المناعية وتخفيف الأعراض والمضاعفات في حال الإصابة بالفيروس".
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