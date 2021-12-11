أعاصير مدمرة تجتاح كنتاكي.. ومصرع 50 شخصا

أفاد أندي بشير حاكم ولاية كنتاكي الأميركية بأن نحو 50 شخصا لقوا حتفهم على الأرجح بعد اجتياح أعاصير مدمرة الولاية وغيرها من الولايات الأميركية، في وقت متأخر مساء الجمعة ويوم السبت.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن حاكم ولاية كنتاكي قوله خلال مقابلة أجرتها معه قناة "دبليو.إل.كيه.واي"، إن عدد الوفيات قد يكون "أعلى من ذلك بكثير"، مضيفا أن "التقارير تجعل القلب ينفطر".

وقالت متحدثة باسم خدمة إدارة الطوارئ بالولاية، إن مسؤولي الإنقاذ لم يؤكدوا أرقام الوفيات أو الإصابات حتى وقت مبكر من يوم السبت، وفق ما نقلت "رويترز".

وأعلن بشير حالة الطوارئ في الولاية، ونقلت عنه الصحيفة قوله تعليقا على الدمار الناتج عن الأعاصير إنه سيكون "من أسوأ ما شهدنا منذ وقت طويل".