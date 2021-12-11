وفى تصريحات صحيفة، قال حجاوى إن وزارة الصحة الأردنية تعمل حاليًا على التقصى الوبائى للمخالطين لحالات الإصابة التى اكتشفتها بلاده ليلية أمس الجمعة، وإجراء فحوصات مخبرية دقيقة لاكتشاف مصدر العدوى، حتى يتم التعامل معها.
وكان عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة أشار فى تصريحات سابقة، إلى أن متحور "دلتا" يخيف فى الأردن أكثر من المتحور "أوميكرون".
يذكر أن السلطات الصحية الأردنية سجلت إصابتين بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"، ليلة أمس الجمعة، لافتة إلى أن المصابين هما أردنيين، أحدهما قادم من جنوب إفريقيا، والثانى لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج الأردن مؤخرًا، موضحة أنهما يخضعان للحجر المؤسسى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسؤول أردنى يتوقع اكتشاف حالات إصابة جديدة بالمتحور أوميكرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.