مسؤول أردنى يتوقع اكتشاف حالات إصابة جديدة بالمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - توقع عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة فى الأردن، بسام حجاوى، اكتشاف حالات جديدة للإصابات بالمتحور أوميكرون، أحدث سلالات كورونا، فى المملكة، قائلاً إنه لا توجد دولة محصنة من دخول المتحور.





وفى تصريحات صحيفة، قال حجاوى إن وزارة الصحة الأردنية تعمل حاليًا على التقصى الوبائى للمخالطين لحالات الإصابة التى اكتشفتها بلاده ليلية أمس الجمعة، وإجراء فحوصات مخبرية دقيقة لاكتشاف مصدر العدوى، حتى يتم التعامل معها.

وكان عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة أشار فى تصريحات سابقة، إلى أن متحور "دلتا" يخيف فى الأردن أكثر من المتحور "أوميكرون".

يذكر أن السلطات الصحية الأردنية سجلت إصابتين بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"، ليلة أمس الجمعة، لافتة إلى أن المصابين هما أردنيين، أحدهما قادم من جنوب إفريقيا، والثانى لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج الأردن مؤخرًا، موضحة أنهما يخضعان للحجر المؤسسى.