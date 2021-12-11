بنين: 20 سنة سجن لزعيمة المعارضة مادوغو باتهامات خطيرة

جدة - نرمين السيد - قضت محكمة فى بنين، اليوم السبت، بالسجن 20 عامًا بحق زعيمة المعارضة فى البلد الإفريقى، ريكيا مادوغو، وتغريمها ، لاتهامها باتهامات خطيرة بعد خوضها الانتخابات الرئاسية فى الربيع الماضى ضد رئيس البلاد باتريس تالون.





ووفقًا لوسائل إعلام محلية، وجهت محكمة بنين اتهامات لزعيمة المعارضة بتعطيل سير الانتخابات فى تلك البلاد الواقعة غربى إفريقيا، إضافة إلى اتهامها بالإنخراط فى أعمال إرهابية، حيث جرى إلقاء القبض على مادوغو بعد أسابيع قليلة من إعادة انتخاب الرئيس تالون. يذكر أن تالون الذى حصل على ثروة كبيرة كونه من رواد تجارة القطن البلاد، ويحكم بنين منذ 2016، وهى البلد التى يقطنها 12 مليون نسمة، وكانت مستعمرة فرنسية فى الماضى، إلا أن التقارير تتهمه بشن حملات قاسية وممنهجة ضد المعارضة، حيث ألقى القبض على 5 من السياسيين المعارضين خلال فترة حكمه، وفقًا لمعهد الدراسات الأمنية.

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