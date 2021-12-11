هاميلتون الأسرع في تجارب جائزة أبوظبي الكبرى

تفوق سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات على جميع منافسيه في جولة التجارب الحرة الثالثة والأخيرة لسباق جائزة أبوظبي الكبرى الجولة الختامية والحاسمة لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم السبت.

وقطع هاميلتون مضمار حلبة مرسى ياس البالغ طوله 5.2 كيلومتر في زمن بلغ دقيقة واحدة و23.274 ثانية متفوقا بفارق 0.214 ثانية على منافسه على اللقب الهولندي الشاب ماكس فرستابن سائق رد بول.

واحتل الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس المركز الثالث بفارق 0.751 ثانية قبل سباقه الأخير مع فريقه الحالي قبل انتقاله في الموسم المقبل إلى فريق ألفا روميو.

وقبل المواجهة المرتقبة بين هاميلتون وفرستابن لحسم لقب الموسم الحالي في السباق الأخير الأحد، يتساوى السائقان في رصيد النقاط، بينما يتفوق فرستابن في عدد مرات الفوز بالسباقات برصيد تسعة انتصارات مقابل ثمانية لهاميلتون، وفق ما ذكرت "رويترز".

ويسعى فرستابن لتحقيق لقبه الأول في البطولة، بينما يطمح هاميلتون أنجح سائق على مدار تاريخ البطولة لإحراز اللقب الثامن خلال مسيرته مع البطولة، وتحقيق رقم قياسي غير مسبوق.

وبسبب احتدام المنافسة بين السائقين حتى الجولة الأخيرة، حذر الاتحاد الدولي للسيارات السائقين من أي مخالفات أو سلوك غير رياضي بعد وقوع ثلاثة حوادث اصطدام بينهما خلال الموسم الحالي.