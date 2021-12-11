انقطاع الكهرباء يوقف حركة الطيران فى مطار ميونيخ الألمانى

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت المتحدثة باسم المطار، إن "عطلاً فنيًا تسبب فى انقطاع الإضاءة الخاصة بمدارج الإقلاع والهبوط"، لافتة إلى أنه مع استحالة ضمان سلامة الحركة الجوية فى مثل هذا الوضع، تم وقف حركة الطيران.
كما أشارت المتحدثة الألمانية إلى إلغاء بعض الرحلات، أو تحويلها، إلى مطارات أخرى مثل هانوفر وبريمن، معتبرة أن التداعيات كانت محدودة بسبب الحجم المنخفض لحركة المرور، صباح السبت، إلا أنها لم تفصح عن عدد الرحلات التى تضررت تحديدًا بسبب انقطاع الكهرباء.
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