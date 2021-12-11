لغم أرضى.. تفجير يستهدف مطعما صغيرا فى الصومال

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن التفجير ناجم عن لغم أرضى استهدف مطعما صغيرا بمديرية (كلمس)، مضيفة أن شرطة المدينة وصلت إلى مكان الحادث، لبدء التحقيق فى ملابساته.

وأشارت الوكالة إلى أن الجرحى تم نقلهم إلى مستشفيات العاصمة مقديشو لتلقى العلاج اللازم.