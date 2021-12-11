حاكم كنتاكى الأمريكية يعلن الطوارئ بعد مقتل 50 شخصًا

جدة - نرمين السيد - أعلن حاكم ولاية كنتاكى الأمريكية، أندي باشير، حالة الطوارئ القصوى فى الولاية، اليوم السبت، بعد مصرع 50 شخصًا على الأقل، جراء الأعاصير الشديدة التى ضربت مناطق غرب الولاية طوال الليل.





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