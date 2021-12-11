طالبان الباكستانية تتبنى قتل اثنين من عناصر الشرطة

ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، يأتى الحادث بعد يومين فقط من إعلان الجماعة المتشددة قرارها بوقف إطلاق النار مع الحكومة، وهو أول هجوم منذ أن أنهت الحركة المتمردة الهدنة التى أبرمتها مع الحكومة الباكستانية منذ شهر، بوساطة طالبان الأفغانية.
وفى بيان له، قال المتحدث باسم طالبان باكستان، محمد خراسانى: "اليوم قتل مقاتلو طالبان باكستان شرطيين اثنين فى منطقة تشادرار".
وكانت الشرطة الباكستانية أعلنت فى وقت سابق من اليوم، أن الحادث وقع اليوم، عقب انطلاق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال، تمتد على مدار خمسة أيام منذ أمس الجمعة.
كانت طالبان الباكستانية أعلنت أول أمس الخميس، إنهاء الهدنة مع الحكومة الباكستانية، متهمة حكومة إسلام آباد بعدم الالتزام بوعودها المتعلقة بإطلاق سراح أكثر من 100 مسلح سجين من الحركة المتشددة.
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