بريطانيا ترفع القيود على المنتجات الزراعية اليابانية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أنه قد يتم رفع القيود أمام المنتجات الزراعية اليابانية فى وقت مبكر من الربيع المقبل. وفى تقييمها للمخاطر الصحية المحتملة من الواردات الغذائية اليابانية، خلصت بريطانيا إلى أن إزالة قيود الاستيراد لن تؤثر على المستهلكين فى البلاد.

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