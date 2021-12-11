البحرين ترصد حالة مصابة بمتحور أوميكرون قادمة من الخارج

جدة - نرمين السيد - أعلنت البحرين، اليوم، عن رصد حالة مصابة بمتحور فيروس كورونا (أوميكرون) لشخص قادم من خارج المملكة، مؤكدة على أنها قامت بتطبيق البروتوكول المتبع للحالات القائمة من عزل صحى واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.





وأكدت وزارة الصحة البحرينية فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أنه بعد القيام بعملية تتبع أثر المخالطين تبين عدم وجود مخالطين لهذه الحالة بداخل مملكة البحرين، كما تم اتباع كافة الإجراءات المعتمدة للعزل والمتابعة وتقوم جميع الجهات المعنية تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية بمتابعة التطورات العالمية بشأن فيروس كورونا (كوفيد-19) وتحوراته، ولن تتوانى فى اتخاذ الإجراءات اللازمة على الصعيد المحلى لحماية المواطنين والمقيمين بحسب مقتضيات المرحلة. وشددت الوزارة على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الطبى البحرينى للتصدى لفيروس كورونا والجهات المعنية، داعية فى الوقت ذاته إلى المبادرة بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا والجرعة المنشطة منه حيث تساهم التطعيمات بشكل عام فى رفع الاستجابة المناعية وتخفيف الأعراض والمضاعفات فى حال الإصابة بالفيروس.

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