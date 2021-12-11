أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ محسن العموش

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الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ محسن العموش

بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله الوهباني برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل الشيخ/ محسن احمد العموش، احد الشخصيات المؤتمرية بمحافظة عمران، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ محسن العموشبعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله الوهباني برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل الشيخ/ محسن احمد العموش، احد الشخصيات المؤتمرية بمحافظة عمران، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. وفي البرقية التي بعثها إلى الشيخ/ امين محسن احمد العموش، واخوانه وكافة آل العموش بمكتب حمده مديرية ريده محافظة عمران، عبّر الشيخ جابر الوهباني باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وانصار المؤتمر عن عميق حزنه وخالص تعازيه بهذا المصاب الجلل. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

"إنا لله و إنا إليه راجعون"



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