أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة عبدالله النجري

الأمين العام يعزي بوفاة عبدالله النجريبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج / عبدالله محمد قايد النجري ، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء الوطني.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد محمد عبدالله قايد النجري، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، واخوانه، وكافة آل النجري بمديرية القفر محافظة اب ، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته بهذا المصاب..

مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

