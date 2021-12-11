بمشاركة 88 دولة.. انطلاق مهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية

تشهد دار الأوبرا المصرية، يوم السبت، انطلاق مهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية في دورته الأولى بحضور عدد من المسؤولين المصريين.

المهرجان يُعّد الأول من نوعه في مصر والذي يخصص نشاطه للسينما التي تقدمها 88 دولة وحكومة.

وتضم مسابقة الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة، ويقدم خلالهما المهرجان 23 فيلمًا من 10 دول أعضاء بالمنظمة الدولية للفرانكفونية، هم: (مصر، فرنسا، كندا، السنغال، المغرب، تونس، الإمارات، لبنان، بوركينافاسو بالإضافة إلى انجلترا).

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة المنتجة من الدول الأعضاء بمنظمة الفرانكفونية المخرج هاني لاشين، وعضوية النجمة المصرية إلهام شاهين ومدير التصوير دكتور محسن أحمد والناقدة والكاتبة الصحفية آمال عثمان والموسيقار أشرف محروس والسيناريست وسام سليمان والفنان والمنتج اللبناني فادي اللوند.

بينما ترأس الفنانة المصرية سلوى محمد على لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، وعضوية الفنانة الشابة ناهد السباعي ومخرج الأفلام الوثائقية عزالدين سعيد والناقدة الجزائرية فاطمة بارودي.

ويفتتح المهرجان، فيلم "النهاردة يوم جميل"، الذي يُعْرَض للمرة الأولي عالميًّا، وهو من إنتاج شريف مندور، وإخراج نيفين شلبي في أولى تجاربها الروائية الطويلة.

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم على رأسهم باسم سمرة وهنا شيحة ونجلاء بدر، محمود الليثي، إيمي إسلام، انتصار، إيمي سلطان ورمزي العدل.

الفيلم مأخوذ عن المجموعة القصصية "هضبة المقطم" للكاتب علاء سليمان، سيناريو وحوار دينا السقا ونيفين شلبي.

ومخرجة الفيلم هي نيفين شلبي أيضًا، التي حصدت سلسلة من الأفلام الروائية القصيرة والأفلام التسجيلية والعديد من الجوائز والتكريمات المحلية والدولي، وإنتاج المخرج شريف مندور وعلاء سليمان.