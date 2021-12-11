الإمارات تدشن ملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا فى مصر

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار زيارة عمل رسمية للحمادى ووفد تربوى إلى جمهورية مصر العربية من أجل تكريس مسارات جديدة من التنسيق والتعاون لتعزيز التفاهمات والخبرات فى ما يتصل بتطوير التعليم بين البلدين بجانب توقيع مذكرات التفاهم التى من شأنها تحديد أوجه التعاون المشترك بما يعود بالمنفعة على طلبة كلا البلدين.

كما جاءت الزيارة بهدف المشاركة فى المؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو فى القاهرة الذي يتزامن مع منتدى التعليم العالى والبحث العلمى بجانب إجراء زيارات ميدانية لمؤسسات التعليم العالى والمراكز البحثية فى مصر وبحث مجالات التعاون معها.

شهد مراسم افتتاح ملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا الإماراتية عبدالرحمن محمد الحمادى، وكيل وزارة التربية والتعليم لتحسين الأداء، والدكتور مبارك سعيد الشامسى، مدير عام مركز أبوظبى للتعليم والتدريب التقنى والمهنى، والمستشار سيف المزروعى، والشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدى جمهورية مصر العربية، والعقيد سعيد المنصورى، الملحق العسكرى لدى سفارة الإمارات، ووفد الدولة التعليمى المشارك فى منتدى التعليم العالى والبحث العلمى، ومجموعة من طلبة الإمارات الدارسين فى مصر.

كما شهد الافتتاح وفد تعليمى رفيع المستوى من مصر، يتقدمهم الأستاذ الدكتور محمد مصطفى لطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والأستاذ الدكتور أميمة الجزايرلى، والأستاذة الدكتورة داليا خليل الأمناء المساعدين فى المجلس الأعلى للجامعات.

وعبر الوزير حسين بن إبراهيم الحمادى عن سعادته بافتتاح الملحقية الإماراتية، والتى ستكون بمثابة حلقة وصل فاعلة وحاضنة لطلبتنا الدارسين فى جمهورية مصر العربية وتأتى بتوجيهات من القيادة الرشيدة واهتمامها البالغ بضرورة تكريس أفضل أطر التعاون وبناء جسور التواصل مع الأشقاء والاهتمام بتعزيز مسارات العمل التربوى المشترك، توحيداً للجهود، بما يحقق فى المحصلة النهائية توفير بيئة تعلم محفزة لطلبتنا تهيئهم للاستحقاقات المستقبلية.

ووصف الوزير العلاقات الإماراتية بالأشقاء فى مصر، بالاستراتيجية والراسخة والقوية وفى تطور مستمر بفضل توجيهات قيادة البلدين، وما يعزز ذلك ما يربط الشعبين من أواصر المحبة والأخوة ووحدة المصير.

وأشار إلى أن أحد أوجه التعاون البارزة مع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية هو التعليم الذى يأخذ منحى تصاعديا من الاهتمام والدعم بحثاً عن تجذير مسارات أكثر فعالية والاستفادة من الممكنات التعليمية فى كلا البلدين، بما يسهم فى تزويد طلبة الدراسات العليا بمزيد من الريادة المعرفية.

وأوضح أن الملحقية سيكون لها دورا بارزا فى تحقيق مجموعة من الأهداف الجوهرية من خلال توثيق الصلة والروابط بالجامعات والمعاهد والمراكز العلمية، وتشكيل حلقة وصل بين الجامعات الإماراتية ومؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، والعمل على صياغة الاتفاقيات التى تعقد بين الجامعات الإماراتية ووزارة التعليم العالى والجامعات ومؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى، فضلاً عن تعزيز التعاون العلمى والثقافى بين البلدين، ومتابعة أوضاع طلبتنا وسير دراستهم واحتياجاتهم.

من جانبه عبر المهندس عبدالرحمن محمد الحمادى عن سعادته بتدشين الملحقية التى أكد أنها تأتى عن قناعات راسخة بضرورة بناء علاقات متينة ومتطورة مع الأشقاء فى مصر وتوسيع نطاق التعاون والعمل التربوى المشترك من أجل الاستثمار فى المستقبل والإعداد الأفضل له من خلال تمكين طلبتنا الدارسين، وتوفير منصة تسهم فى تحقيق هذا الهدف، وذلك تماشيا مع أهداف الخمسين المقبلة، ورؤية الإمارات التى تعتبر التعليم أولوية وتحرص على توفير الأفضل لطلبتنا الدارسين فى الخارج لتحقيق مخرجات نوعية.

وقال إن أطر التعاون والتكامل بين الإمارات ومصر ممتدة وقوية وفى أوج ازدهارها، مشيرا إلى أن مصر أحد البلدان الشقيقة التى نعمل معها سوية فى تناغم تام من أجل توثيق شراكة استراتيجية تعود على البلدين بالمنفعة.

ولفت إلى أن هناك العديد من الطلبة الإماراتيين الدارسين فى الجامعات المصرية بجانب وحدة الرؤية المستقبلية فى تحقيق نظام تعليمى يعبر عن طموحات الطرفين، وفى هذا الصدد نعزز من هذه الجهود التنسيقية الرامية إلى إضفاء حراك جديد يكرس الأهداف التى ننشدها جميعا، مشيرًا إلى أن افتتاح ملحقية التعليم بحلتها الجديدة فى مصر تأتى ضمن الاستراتيجية الشاملة التى تعمل عليها وزارة التربية متمثلة فى اللجنة العليا للملحقيات .

وقال الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا: إننا بافتتاح الملحقية نخطو مرحلة جديدة من العلاقات المزدهرة مع الأشقاء فى مصر ونبنى جسورًا من التواصل التى تنبثق عنها مستقبلا تفاهمات تربوية تصب فى المحصلة النهائية فى خدمة وتطور التعليم فى كلا البلدين، وتهيئة مناخ دراسى إيجابى لطلبتنا المبتعثين، فضلا عن تحقيق أطر تدعم توجهاتنا فى تذليل المعوقات وترسيخ جوانب التعاون التعليمى بما يحقق نقلة نوعية فى أنظمتنا التعليمية.

وأكد المعلا أن افتتاح الملحقية يأتى استجابة لمتطلبات المرحلة الجديدة وفلسفة دولة الإمارات العربية المتحدة فى تعزيز شراكاتها مع الدول العربية الشقيقة، وفى مقدمتها جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن الملحقية سيكون لها دور بارز فى تنمية وتطور مجالات التعاون التعليمى مع مصر، وتوفير مسوغات تعزز من بيئة التعلم لدى طلبتنا الدارسين وتقديم الخدمات اللوجستية لهم والاستباقية، بما يمكننا مستقبلاً من تحقيق أهداف ورؤى الدولة المستقبلية.