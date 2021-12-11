وفى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، على راضى، إن "الوزارة ستلتزم بالإطلاقات المائية لتغطية الحاجة حسب الخطة الزراعية، إضافة الى الاطلاقات المائية لتأمن الاحتياجات الأخرى، منها محطات الإسالة (مياه الشرب)، وكذلك الأهوار ولسان ملح البصرة، فضلاً عن الاستخدامات الصحية والكهرومائية".
وأشار المسؤول العراقى إلى أنه بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى، ستعمل قيادات العمليات والإدارات المحلية ومجلس القضاء الأعلى وجميع الجهات المسؤولة لدعم وزارة الموارد المائية ومنع التجاوزات، ورفع المضخات المائية المتعدية على الأنهر، وكذلك منافذ بحيرات الأسماك غير الرسمية وغير المرخصة.
كما أشار إلى أن محافظات البصرة وميسان وذى قار هى الأكثر تضررًا بسبب التجاوز على الحصة المائية، اضافة إلى التجاوزات البيئية برمى المخلفات والنواتج لمحطات المجارى، ما يؤدى إلى تلويث المياه.
وشدد راضى على تخصيص فرق ميدانية تابعة للوزارة للعمل 24 ساعة فى المحافظات، لرفع التجاوزات والتنسيق مع وزارة الكهرباء بقطع التيار الكهربائى عن بعض المحطات الكهربائية التى تتعدى على فترة توزيع المياه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق: سنضطر لاستخدام المخزون المائى فى السدود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.