العراق: سنضطر لاستخدام المخزون المائى فى السدود

جدة - نرمين السيد - اعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم السبت، عن احتمالات استخدام المخزون المائى فى السدود بسبب شح الإيرادات، مؤكدة فى الوقت ذاته اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المتجاوزين على الحصص المائية ضمن الخطة الزراعية.





وفى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، على راضى، إن "الوزارة ستلتزم بالإطلاقات المائية لتغطية الحاجة حسب الخطة الزراعية، إضافة الى الاطلاقات المائية لتأمن الاحتياجات الأخرى، منها محطات الإسالة (مياه الشرب)، وكذلك الأهوار ولسان ملح البصرة، فضلاً عن الاستخدامات الصحية والكهرومائية".

وأشار المسؤول العراقى إلى أنه بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى، ستعمل قيادات العمليات والإدارات المحلية ومجلس القضاء الأعلى وجميع الجهات المسؤولة لدعم وزارة الموارد المائية ومنع التجاوزات، ورفع المضخات المائية المتعدية على الأنهر، وكذلك منافذ بحيرات الأسماك غير الرسمية وغير المرخصة.

كما أشار إلى أن محافظات البصرة وميسان وذى قار هى الأكثر تضررًا بسبب التجاوز على الحصة المائية، اضافة إلى التجاوزات البيئية برمى المخلفات والنواتج لمحطات المجارى، ما يؤدى إلى تلويث المياه.

وشدد راضى على تخصيص فرق ميدانية تابعة للوزارة للعمل 24 ساعة فى المحافظات، لرفع التجاوزات والتنسيق مع وزارة الكهرباء بقطع التيار الكهربائى عن بعض المحطات الكهربائية التى تتعدى على فترة توزيع المياه.