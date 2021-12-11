الصحة اللبنانية تؤكد إصابة حالتين بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - واعتبرت الوزارة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية، أن وصول المتحور أوميكرون إلى لبنان كان مسألة وقت بعد انتشاره فى غالبية دول العالم، ولكن ذلك يجب أن يشكل حافزا للجميع، مواطنين ومقيمين، لعدم التهاون فى الإجراءات الوقائية والإقبال بكثافة ومن دون أى تردد على لقاح فايزر المستمر اليوم وغدا للمزيد من السلامة المجتمعية.

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