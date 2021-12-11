الكرملين: روسيا تغطى أكثر من 40% من طلب اليونان على الغاز الطبيعى 

جدة - نرمين السيد - وأضاف بيسكوف فى تصريح نشرته وكالة أنباء تاس الروسية، أن موسكو تواصل الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشترين اليونانيين، متابعا: "لقد قمنا بزيادة الشحنات فى إطار الاتفاقيات طويلة الأجل القائمة". ونوه إلى أن الموردين الأمريكيين خفضوا شحناتهم إلى اليونان بنسبة 43% لأنهم بدأوا فى إرسال غازهم إلى الشرق الأقصى والمنطقة الجنوبية الشرقية لأن الغاز الطبيعى أغلى قليلاً هناك.

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