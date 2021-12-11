أمريكا تبيع 18 مليون برميل من احتياطاتها النفطية

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن، أعلنت فى الشهر الماضى، عزمها على الإفراج عن 50 مليون برميل من احتياطياتها، بالتعاون مع دول مستهلكة أخرى، من بينها الصين والهند وكوريا الجنوبية، للتصدى لارتفاع تكلفة الوقود.
وبحسب وكالة "رويترز" الأمريكية، يأتى القرار الأمريكى فى إطار مساعى البيت الأبيض لمعالجة مخاوف الأمريكيين من ارتفاع تكاليف الوقود والتضخم، وذلك رغم عدم وجود أدوات حقيقية لدى بايدن لمواجهة أسعار النفط الخام، خصوصا وأنها سوق عالمية تتأثر بالعديد من العوامل.
وبحسب الوكالة، فقد ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 7 سنوات، فى الآونة الأخيرة، مسجلة أكثر من 86 دولارا للبرميل فى أواخر شهر نوفمبر الماضى، بعد ارتفاع الطلب على الوقود فى جميع أنحاء العالم، إلا أن الأسعار تراجعت بمعدل 13% فيما بعد، فى أعقاب الإعلان الأمريكى وظهور سلالة أوميكرون الجديدة المتحورة من فيروس كورونا، والتى أدت إلى تقويض السفر فى جميع أنحاء العالم.
وبحسب التقارير، تمتلك الولايات المتحدة نحو 600 مليون برميل من النفط الخام فى كهوف عملاقة فى تكساس ولويزيانا، والتى بلغ مخزونها الحالى أدنى مستوياته منذ عام 2003.
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