من أبرز الأمور التي يسعى الكثيرين لمعرفتها هي اسعار العاب كومبات فيلد وكيفية حجز تذكرة موسم الرياض 2021. الكومبات فيلد أحد الفاعليات المميزة بموسم الرياض لمحبي المغامرات والإثارة. يذكر أن موسم الرياض انطلق في أكتوبر الماضي ويضم الكثير من الفاعليات مثل سفاري الرياض وملاهي ونترلاند ومؤخرًا يضم فاعلية كأس ماردوانا التي ستقام على أرض الرياض تخليدًا لذكرى أسطورة الكرة ماردوانا.

ألعاب كومبات فيلد

تعد فاعلية كومبات فيلد أحد الفاعليات الجميلة والمثيرة بموسم الرياض تقام في المنطقة المخصصة لمحبي الألعاب القتالية من مختلف الأعمار تقام الفاعلية على مساحة 300 ألف متر مربع وقد شهدت حضور جماهيري قوي وتضم الآتي:

لعبة الروديو هي عبارة عن لعبة محاكاة لركوب الثيران والأحصنة الهائجة.

لعبة رماية المحاكاة.

ميادين رماية الأطباق.

مضمار لركوب الخيل.

لعبة تجربة القتال في العصور الوسطى.

لعبة تعليم قيادة طائرات الدرون.

لعبة مركز صيانة قطع السلاح القديمة.

منطقة مخصصة للألعاب القتالية.

منطقة عسكرية مخصصة للرماية بالبنادق الهوائية.

منطقة خط النار، وهي منطقة مخصصة لميادين الرماية.

مربعات لرياضة الرماية.

معارض لبيع السلاح

متجر لبيع السلاح وترخيصه

لعبة محاكاة الطيران.

ميادين بينت بول.

لعبة قفص الغضب.

لعبة قتال الروبوتات.

أسعار ألعاب كومبات فيلد

أعلنت الجهة المنظمة عن أسعار التذاكر ومن الممكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني أو تطبيق موسم الرياض 55 ريال قيمة تذكرة الدخول طوال أيام الأسبوع، و110 قيمة تذكرة الدخول يوم العطلة.

كيفية حجز تذاكر كومبات فيلد موسم الرياض 1443

يمكن لكل الزائرين الحجز في الكومبات فيلد بالخطوات الآتية: