موعد مباراة مصر والأردن اليوم في كأس العرب 11-12-2021 اليوم السبت

موعد مباراة مصر والأردن ستلعب مصر مع الأردن في ربع نهائي كأس العرب، والتي ستقام في قطر في الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، حيث أن المنتخب المصري يستكمل استعداداته للمباراة القادمة ضد الأردن وقد أنهى المنتخب الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش تدريباته مساء أمس استعدادا لمباراة ربع النهائي ضد الأردن الساعة 6 مساء اليوم في كأس العرب التي تقام حاليا في الدوحة.

وشارك في التمرين محمد مجدي “أفشة” لكن المدرب كارلوس كيروش قرر إراحة محمود حمدي “الونش” من جزء منه

بسبب الإرهاق، وتصدرت مصر مجموعتها الرابعة بفارق الإنذارات بعد تعادلها 1-1 مع الجزائر، برصيد 7 نقاط لكل

فريق ، لكنها تصدرت المجموعة بفارق الإنذارات بعد تعادل الأهداف والنقاط، حيث تلقى المنتخب المصري 6 إنذارات.

وتلقى المنتخب الجزائري مرتين طرد و 6 إنذارات لقيادة المجموعة ويحتل المنتخب المصري المركز الأول في المجموعة ويلعب مع الأردن يوم السبت فيما سيلعب المنتخب الجزائري مع المغرب.

موعد مباراة مصر والأردن

تقام مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب، اليوم السبت، الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي للقاهرة والساعة 6 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيبث على قناة اون تايم سبورتس.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن

أعلنت شبكات “اون تايم سبورتس” عن حصولها على حقوق بث مباراة كأس العرب بين مصر والأردن والمقرر إقامتها اليوم السبت 11 ديسمبر الساعة الخامسة مساء توقيت القاهرة.

ويُذاع الاجتماع على الهواء مباشرة على ثلاث قنوات متوفرة على القمر الصناعي نايل سات:

قناة on time sport على النايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

قناة 1 bein sports المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

وأخيرًا قناة Alkass One HD القطرية على النايل سات

التردد: 11919 H

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.