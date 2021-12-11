بالفيديو.. اختتام فعاليات التدريب البحري المصري الروسي

اختتمت فعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك "جسر الصداقة 4"، الذي نفذته وحدات من القوات البحرية بجيشي البلدين على مدار الأيام الماضية، في المياه الإقليمية بنطاق الأسطول الشمالي بمسرح عمليات البحر المتوسط.

واشتمل التدريب على عقد محاضرات نظرية لـ"توحيد المفاهيم بين عناصر القوات البحرية لكلا الجانبين"، باشتراك حاملة المروحيات من طراز ميسترال (جمال عبد الناصر)".

كما تم تنفيذ "عدة تشكيلات بحرية، فضلا عن تنفيذ رمايات المدفعية بالذخيرة الحية، والدفاع ضد التهديدات غير النمطية، بالإضافة إلى تنفيذ تدريب للدفاع الجوي عن التشكيلات البحرية، وتأمين سفينة ذات شحنة مهمة، وممارسة حق الزيارة والتفتيش، وتنفيذ أعمال التصوير الجوي".

ونفذت عناصر القوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين "عددا من الأنشطة المشتركة، تضمنت رماية تكتيكية بالأسلحة الصغيرة ورماية القناصة، فضلا عن التدريب على أعمال قتال المدن والأماكن الضيقة، أظهرت مدى ما يتمتع به الجانبان من دقة وكفاءة قتالية عالية، والقدرة على حل جميع المواقف الطارئة بنجاح".

ويأتي التدريب "جسر الصداقة 4" في ضوء "تنامي علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والروسية، وتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين، وتبادل الخبرات في أسلوب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد العدائيات المختلفة".

وحضر المرحلة الختامية من التدريب قائد القوات البحرية المصرية الفريق أحمد خالد، ونائب قائد أسطول البحر الأسود الفريق بحري رومانوف أركادي، والسفير الروسي لدى القاهرة، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والروسية.