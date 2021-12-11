بالفيديو.. اقتحم مباراة نسائية فلقي عقابا فوريا "غير متوقع"

لقي مشجع عقابا فوريا بعدما اقتحم مباراة كرة قدم نسائية بين تشلسي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، في دوري أبطال أوروبا للسيدات.

وشق المشجع طريقه إلى الملعب رغبة في التقاط صور "سيلفي" مميزة بهاتفه، لكن سام كير لاعبة تشلسي الأسترالية دفعته بكتفها بقوة فأسقطته أرضا.

وبعد سقوطه نهض المشجع مرة أخرى وفر من أفراد أمن الملعب، ولم يتضح ما إذا كان تلقى أي عقوبة إضافية.

ورغم عنف ما فعلته كير، فإنها حظيت بثناء الجماهير الحاضرة الساخطة من توقف المباراة بسبب المشجع، لكن اللاعبة حصلت على بطاقة صفراء نتيجة تصرفها.

وقالت تقارير صحفية إن المشجع أراد التقاط صورة مع ماجدا إريكسون، مدافعة تشلسي السويدية.

وقالت المديرة الفنية لتشلسي إيما هايز إن المشجع "كان بإمكانه الانتظار حتى نهاية اللقاء لالتقاط صورة، هذا إن كان يريدها حقا. علينا التفكير في سلامة اللاعبات".