التحالف: تنفيذ 36 عملية ضد ميليشيا الحوثى فى مأرب خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، بقيادة السعودية، اليوم السبت، تنفيذ 36 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثى فى محافظة مأرب اليمنية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية"، منذ قليل.





وقبل يومين، أعلن التحالف مقتل 145 إرهابيًا، وتدمير 16 آلية عسكرية خلال عمليات مأرب، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ 29 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية فى مأرب خلال يوم الأربعاء.

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