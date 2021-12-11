قبل أمريكا.. فرنسا تقتنص صفقة لبيع 3 فرقاطات إلى اليونان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت وزارة الجيوش الفرنسية: "منذ أن كنا فى نقاش مع اليونانيين لم يعد العرض الأمريكى مطروحًا"، لافتة إلى أنه تم توقيع العقد مع اليونانيين بالأحرف الأولى قبل أيام قليلة.

فيما أكدت وزارة الدفاع اليونانية توقيع العقد الفرنسى اليونانى، حيث قال مصدر فى الوزارة، إن "الاتفاق اليونانى الفرنسى سارى المفعول وسيستمر، وتم ذلك على أعلى مستوى ممكن".

وكانت الولايات المتحدة أشارت أمس الجمعة، إلى إمكانية بيع 4 فرقاطات إلى اليونان، الأمر الذى أثار مخاوف من توتر جديد مع باريس بعد أزمة مماثلة بسبب عقد ضخم لغواصات نووية كانت فرنسا تخطط لبيعها إلى أستراليا، قبل أن تحظى واشنطن بتوقيع الصفقة التى تجاوزت قيمتها الـ 50 مليون يورو، فى إطار اتفاق "أوكوس" الموقع بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا.

وفى إعلانها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها وافقت مسبقًا على خطط لبيع أربع فرقاطات قتالية ومعداتها إلى أثينا، بقيمة 6.9 مليارات دولار، إلا أن فرنسا قللت من أهمية الإعلان الأمريكى.

كما يأتى الاتفاق الفرنسى اليونانى بعد إبرام اتفاق آخر حول فرقاطات بقيمة 3 مليارات يورو بين فرنسا واليونان. كذلك، وافقت الولايات المتحدة على تحديث الفرقاطات اليونانية من طراز "ميكو"، بقيمة 2.5 مليار دولار.