رئيس الحكومة اللبنانية يشيد بولى العهد السعودى

جدة - نرمين السيد - أعرب رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتى، اليوم السبت، عن تقديره لجولة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، والمساعى المستمرة لتعزيز أطر التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجى، والدول العربية كافة، ومن بينها لبنان.





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