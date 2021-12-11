المحكمة الأمريكية العليا ترفض تعطيل قانون ضد الإجهاض

جدة - نرمين السيد - رفضت المحكمة الأمريكية العليا تعطيل قانون أقرته ولاية تكساس فى 1 سبتمبر الماضى، لمنع النساء من الإجهاض بعد الأسبوع السادس من الحمل، ما يشكل ضربة للمدافعين عن حق الإجهاض.





ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، كانت المحكمة العليا للمحاكم الفيدرالية سمحت بالتدخل لمواجهة هذا القانون، إلا أن العيادات الطبية والأطباء الذين يجرون عمليات إجهاض فى تكساس قد يتعرضون لملاحقات مكلفة فى حال إجراء عمليات من هذا النوع بعد الأسبوع السادس من الحمل.

وفى قرارها، أمس الجمعة، أظهرت الغالبية المحافظة بالمحكمة العليا أنها غير مستعدة للدفاع عن حق الإجهاض الذى قد تقيده بعد أشهر قليلة فى إطار ملف آخر مطروح عليها يتعلق بولاية ميسيسيبى.

فيما أعرب الرئيس الأمريكى، جو بايدن، الذى ينتمى للحزب الديمقراطى، عن قلقه الكبير إزاء قرار المحكمة العليا بترك القانون المعمول به فى تكساس، معتبرًا أن "حقوق النساء تتعرض لهجوم فى ولايات عدة".

وقالت رئيسة منظمة "Whole Woman's Health"، آيمى هاجستروم ميلر، التى تدير عيادات إجهاض فى تكساس، وتقف وراء الدعوى ضد القانون: "قرار اليوم ليس مناسبًا هو ظالم وشرير وغير إنسانى".

بينما رحب المدعى العام فى تكساس، الجمهورى كين باكستون، بالقرار، قائلاً فى تغريدة: "انتصار كبير". وقال السناتور الجمهورى تيد كروز: "هذا انتصار لتكساس وللحركة المؤيدة للحق بالحياة".

وتمنع ولاية تكساس الإجهاض حتى فى حالات الاغتصاب وسفاح القربى، ما أن تسمع نبضات قلب الجنين بحدود الأسبوع السادس من الحمل، عندما لا تدرك غالبية النساء بعد أنهن حوامل.

كما أعرب رئيس المحكمة المحافظ المعتدل جون روبرتس، مع ثلاثة قضاة تقدميين فى المحكمة التى تضم 9 أعضاء، عن قلقهم من قانون تكساس والآلية القانونية المعتمدة فيه، حيث يقيد القانون تدخل العدالة الفيدرالية فى مواجهة عمليات الإجهاض، ويشجع الملاحقات المدنية لمن يشجعون النساء على الإجهاض.