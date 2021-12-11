ننشر تشكيل مباراة مصر والأردن في ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة لمباراة المنتخب المصري والأردني التي تنطلق اليوم السبت الموافق 11 ديسمبر الجاري، مباراة منتخب مصر أمام نظيره الأردني ، في الدور الربع نهائي لبطولة كأس العرب 2021 , المقامة في دولة ، حتى 18 ديسمبر الجاري.

موعد مباراة مصر والأردن اليوم

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر أمام نظيره الأردنى مساء اليوم السبت الموافق 11 ديسمبر الجاري ، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والأردن، والساعة السادسة مساءآ بتوقيت مكة المكرمة ، وتنطلق مباراة مصر والأردن في الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وتجري مباراة مصر والأردن علي أرض ستاد الجنوب بالوكرة، وذلك في الدور الربع نهائي لبطولة كأس العرب 2021.

حراسة المرمى: محمد الشناوي .

الدفاع: أحمد فتوح – أحمد ياسين – محمود الونش – عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط : حمدي فتحي – عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة .

الهجوم : حسين فيصل ، محمد شريف – مروان حمدي .

تشكيل مصر ضد الأردن المتوقع اليوم

وتعادل منتخب مصر في المباراة الأخيرة مع المنتخب الجزائري بنتيجة 1_1 , وتم التعادل ايضآ بين الفريقين في النقاط برصيد 7 نقاط لكل فريق، ولكن تصدر منتخب الفراعنة المجموعة الرابعة في منافسات بطولة كأس العرب 2021 ، بفضل قانون اللعب النظيف وذلك ضمن منافسات بطولة كأس العرب المقامة بدولة قطر من يوم 30 نوفمبر وحتي 18 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن

يتم إذاعة مباريات بطولة كأس العرب 2021 , عبر قنوات بي إن سبورتس المفتوحة ، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD 1,2 .

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المصرية، أنها سوف تقوم باذاعة مباراة مصر والأردن اليوم ، ونشرت القناة عبر حسابها الرسمي بموقع ” فيسبوك ” قائلة: انتظرونا في مباراة منتخب مصر و الأردن في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب ، كونوا على الموعد.