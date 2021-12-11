رابط حجز تذاكر الهلال مباراة الهلال والنصر القادمة 2021/12/16 | بادر الآن بالحجز قبل نفاذ التذاكر

بدأت جماهير الكبيرين الهلال والنصر البحث عن، رابط حجز تذاكر الهلال والنصر، في قمة الرياض المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن لدوري الأـمير محمد بن سلمان للمحترفين، لم تذكر إدارة الهلال أي تفاصيل حتى ألان، عن عدد التذاكر التي ستطرح للجماهير ولا أسعار التذاكر، ولا النسبة المخصصة لجماهير كل فريق من الفريقين، ونحن من خلال موقع ثقفني سنوافيكم بكافة تفاصيل التذاكر وأسعارها موعد عرضها للبيع للجماهير، بعد إعلان الهلال عن كل هذه النقاط فتابعونا، وفيما يلي ألية الحجز الإلكتروني وشروط حضور المباراة التي حددتها وزارة الصحة السعودية.

رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر

اللقاء المرتقب هو مباراة الهلال والنصر، دائماً يطرح الهلال تذاكره عبر تطبيق مكاني لحجز تذاكر المباريات، وموقع النادي الإلكتروني، وفيما يلي طريقة الحجز للتذاكر إلكترونياً.

أدخل على موقع حجز التذاكر tickets.alhilal.com .

. أو الدخول عبر تطبيق مكاني لحجز التذاكر مباشراً.

لحجز التذاكر مباشراً. سجل البيانات الشخصية المطلوبة منك بدقة وببيانات مطابقة.

حدد النوع وسجل رقم الجوال وتاريخ الميلاد.

أضغط على أيقونة الموافقة على الشروط العامة والأحكام.

حدد المباراة وفئة التذكرة التي ترغب في حجزها والمكان التي تود الجلوس به.

قم بدفع قيمة التذكرة إلكترونياً وحمل التذكرة عبر تطبيق توكلنا.

قمة الهلال والنصر المؤجلة

يدخل الفريقين اللقاء بهدف مشترك وهو الفوز بالمباراة، فقد تعادل الزعيم في اللقاء الماضي أمام الفيحاء وفقد نقطتين في صراعه نحو الاحتفاظ باللقب الدوري السعودي، ويحتل المركز الرابع في الجدول برصيد 21 نقطة، بينما منافسة نادي النصر يعاني بشدة في المسابقة المحلية ويحتل المركز السابع برصيد 17 نقطة، وخسر اللقاء السابق أمام الطائي بنتيجة هدفين مقابل هدف، مما يجعل من خسارة الفريق اليوم تراجع كبير في الترتيب وفي ثقة الجماهير في الفريق.

المباراة الهلال * النصر البطولة الدوري السعودي للمحترفين مباراة مؤجلة من الأسبوع الثامن للدوري الموعد والتوقيت الخميس القادم الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة الملعب ملعب نادي الهلال أستاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض القنوات الناقلة تنقل جميع مباريات الدوري عبر قنوات SSC الرياضية السعودية

بطاقة المباراة