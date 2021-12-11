جائزة أبوظبي.. فيرستابن أول المنطلقين في السباق الحاسم

سينطلق السائق الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) أول المنطلقين أمام منافسه الوحيد على اللقب العالمي البريطاني لويس هاميلتون في سباق حسم اللقب خلال جائزة ابو ظبي الكبرى في فورمولا 1 المقرر، يوم الأحد، على حلبة مرسى ياس بعد أن سجل أسرع وقت في التجارب الرسمية السبت.

ويتعادل السائقان نقاطا قبل الجولة الاخيرة برصيد 369.5 نقطة، بعد سباق تاريخي مثير في السعودية الاحد الماضي علما بان الهولندي يسعى الى احراز باكورة القابه العالمية، في حين يلهث البريطاني وراء الانفراد بعدد الالقاب في البطولة برصيد 8 القاب حيث يتساوى حاليا مع الألماني الاسطورة ميكايل شوماخر ولكل منهما 7 القاب.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن فيرستابن قوله "إنه شعور مدهش، لا شك بأننا طورنا السيارة كثيرا خلال التجارب".

وأضاف "أنا سعيد جدا بهذا الأمر، هذا ما كنا نريده لكننا واجهنا منافسا عنيدا هو مرسيدس.. أتطلع قدما لخوض سباق الغد، هذا هو الشيء الأهم"، مشيرا إلى أنه لم يشعر بأي ضغوطات إضافية خلال التجارب.

أما هاميلتون فقال "لقد قام ماكس بلفة مدهشة ولم يكن لدينا الرد في نهاية التجارب. إنه يستحق الانطلاق من المركز الأول، حاولت قدر المستطاع في اللفة الأخيرة من دون أن أنجح لكني اتطلع لسباق جيد في الغد".

ويتعادل السائقان نقاطا قبل الجولة الأخيرة برصيد 369.5 نقطة، بعد سباق تاريخي مثير في السعودية، الأحد الماضي، علما بأن الهولندي يسعى إلى إحراز باكورة ألقابه العالمية، في حين يلهث البريطاني وراء الانفراد بعدد الألقاب في البطولة برصيد 8 ألقاب حيث يتساوى حاليا مع الألماني الأسطورة ميكايل شوماخر ولكل منهما 7 ألقاب.

وللمرّة الثلاثين منذ انطلاق البطولة عام 1950، ستتحدّد هوية البطل في الجولة الأخيرة. لكن هي المرة الثانية فقط، بعد 1974، يتعادل المتنافسان على اللقب بالنقاط: 369.5 بعد 21 سباقاً. آنذاك أحرز البرازيلي إيمرسون فيتيبالدي اللقب أمام السويسري كلاي ريغاتزوني بفارق ثلاث نقاط.

بالتالي، سيتوّج باللقب السائق الذي يسجل في أبوظبي نقاطاً أكثر، فيما يذهب اللقب لفيرستابن إذا تعادلا بحال الانسحاب، أو حلولهما خارج العشرة الأوائل، أو حلول أحدهما تاسعاً مثلا والآخر عاشراً مع نقطة أسرع لفة.