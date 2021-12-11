سوريا: ضبط كميات هائلة من الكبتاجون والحشيش على حدود الأردن

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأمنية فى سوريا، اليوم السبت، ضبط كميات كبيرة من حبوب الكبتاجون ومادة الحشيش المخدر فى درعا، على الحدود السورية الأردنية، حيث كانت معدة للتهريب إلى الخارج.





وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، قال مصدر فى الجهات المختصة السورية فى درعا، إنه "من خلال المتابعة الدقيقة قمنا بمصادرة عشرات الكيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، مع مئات آلاف حبوب (الكبتاجون) المخدر". وأضاف المصدر أن كميات المخدرات الهائلة "كانت معدة للتهريب إلى خارج سوريا، عبر الحدود السورية الأردنية"، وتحديدًا فى المنطقة الممتدة بين محافظتى درعا والسويداء، مؤكدًا توقيف بعض المهربين وتقديمهم إلى الجهات القضائية، وملاحقة الفارين.

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