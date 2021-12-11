البحرين تعرب عن تعاطفها مع أمريكا جراء الإعصار الذى ضرب عددا من الولايات

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، تعاطف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية جراء الإعصار الذى ضرب عددًا من الولايات من بينها كنتاكى وأركنساس وإلينوى، والذى تسبب فى وفاة وإصابة العشرات من السكان وتدمير الممتلكات.





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