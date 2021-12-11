مصرع 50 شخصا على الأقل جراء العواصف والأعاصير فى 5 ولايات أمريكية «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكترونى، أن العواصف القوية ضربت ولايات كنتاكى وإيلينوى وأركنساس وتينيسى وميسورى.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن حاكم ولاية كنتاكى آندى بيشآير، أن عشرات من العاملين لقوا مصرعهم فى مصنع شموع بولاية كنتاكى، مشيرة إلى أن عداد الضحايا قد يتجاوز 50 شخصا من بين 110 شخصا كانوا فى المصنع عندما ضربه الإعصار.

وفى ولاية أركنساس، قُتل شخص واحد على الأقل وأصيب 5 آخرون وعلق 20 شخصا بعد أن ضرب الإعصار مركز رعاية، بحسب مارفين داى قاضى مقاطعة كريجهيد.

وفى إيلينوى، شهد أحد مستودعات شركة "أمازون" الأمريكية وقوع عدد من الضحايا بعد أن سقط سقف المستودع وانهارت جدرانه بفعل الإعصار.

وفى تينيسى، قال المتحدث باسم هيئة إدارة خدمات الطوارئ دين فيلنر، إنه تم تأكيد وقوع 3 وفيات فى الولاية بسبب حوادث مرتبطة بحالة الطقس.

وفى ميسورى، لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران جراء انهيار مبنى بفعل العواصف الشديدة.