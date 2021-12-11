أخبار اليمن : فلكي يمني يتوقع باستمرار الاجواء الباردة على عدة مناطق

دوت الخليج -

فلكي يمني يتوقع باستمرار الاجواء الباردة على عدة مناطق

توقع الفلكي اليمني عدنان الشوافي استمرار الاجواء الباردة الى شديدة البرودة على عدة مناطق يمنية. فلكي يمني يتوقع باستمرار الاجواء الباردة على عدة مناطقتوقع الفلكي اليمني عدنان الشوافي استمرار الاجواء الباردة الى شديدة البرودة على عدة مناطق يمنية. وقال الفلكي الشوافي إنه وبعد ذروة موجة الصقيع في الليلة الماضية متوقع اجواء الليلة القادمة (ليلة الاحد 12 ديسمبر 2021) وستكون قريبة من الليلة الماضية والليلة اللاحقة (ليلة الاثنين). واضاف : إن حدث تحسن بسيط تبقى في الحدود المطلوب فيها توخي الحذر من الجميع دون إستثناء سواء المواطنين ورعاة الماشية والمزارعين.



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