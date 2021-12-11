تشافي "قلق للغاية" بشأن وضع برشلونة

كان الأسبوع الماضي صعبا على جماهير برشلونة، حيث خسر الفريق على أرضه أمام بيتيس في الليغا بهدف نظيف، قبل أن يقصى من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة في ميونيخ بثلاثية نظيفة. والخروج هو الأول للفريق منذ موسم 2000-2001.

وقال تشافي هيرنانديز "أنا قلق بكل تأكيد، قلق للغاية.. لكنني أيضا مركز على عملي، أعتقد أنه يتوجب علينا التعافي معنويا بعد خسارة ميونيخ والإقصاء من دوري الأبطال. لكن العمل لن يتوقف".

يسعى برشلونة للعودة إلى مسار الانتصارات من بوابة مستضيفه أوساسونا، خلال المباراة التي ستجمعهما الأحد ضمن الدوري الاسباني لكرة القدم.

ويحتل النادي الكاتالوني المركز السابع في جدول ترتيب فرق الدوري، ويبتعد بفارق 16 نقطة عن المتصدر ريال مدريد، وبفارق ست نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري ابطال أوروبا العام المقبل.