الفلبين ترصد متحورا مختلفا من كوفيد 19 فى مسافر وافد من جنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة أن المسافر وصل إلى البلاد فى الـ 16 من شهر نوفمبر الماضى، وأجرى اختبارات طبية فى الـ 21 من الشهر ذاته، ولا يزال وضعه الحالى "قيد التحقق".
وأكدت وكيلة وزارة الصحة، ماريا روزاريو فيرجير -فى مؤتمر صحفى نقلته شبكة "إيه بى إس - سى بى إن" الفلبينية اليوم السبت- أن المتحور غير مثير للقلق ولا للاهتمام، وكان قد ظهر فى نتائج الرصد الحيوى الصادرة لمركز "الجينوم" الفلبينى للأبحاث أول أمس.
غير أن المسئولة لم تشر ما إذا كان المريض يعانى من أى أعراض للفيروس من عدمه، كما حثت العامة بالاتزام باستمرار بالحد الأدنى على الأقل من معايير الصحة العامة لضمان الوقاية من انتشار (كوفيد-19)، وكذلك الحصول على التطعيم المضاد للمرض لاكتساب حماية إضافية ضد حالات الإصابة الشديدة والحرجة بـ "كورونا".
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