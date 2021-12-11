جدة - نرمين السيد - أكدت إليزابيث كوستنيجر وزيرة السياحة النمساوية اليوم السبت أن الفنادق سوف تستأنف نشاطها غدا فى ولايات فورارلبرج وتيرول وبورجنلاند وذلك بعد انتهاء الإغلاق، وقلة الضغط على المستشفيات والنظام الصحى فى الولايات الثلاث.





وقالت كوستنيجر -فى تصريح- إن الوضع الصحى تحت السيطرة خاصة فى غرب النمسا.. مشيرة إلى أن الفنادق مفتوحة فى الدول المجاورة مثل ألمانيا وسويسرا وإيطاليا. وأضافت وزيرة للسياحة أنها كانت تتمنى أن يتم فتح جميع المطاعم والفنادق فى نفس الوقت فى كل الولايات لكن هذا لم يكن ممكنًا بسبب التقييمات المختلفة للوضع الصحى من جانب حاكم كل ولاية فى البلاد. وذكرت الوزيرة أن المساعدات المالية للفنادق وشركات السياحة ستكون مرتبطة بالامتثال لقيود وباء كورونا موضحة أن الفنادق التى تفقد السيطرة على إلزام عملائها بإظهار شهادة اللقاح أو التعافى من الفيروس سوف تخاطر بفقدان المساعدة المالية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النمسا: غدا فتح الفنادق فى 3 ولايات بعد تراجع الإشغال بالمستشفيات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.