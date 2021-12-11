أمين الأمم المتحدة يعتزم حضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى بكين

جدة - نرمين السيد - وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، فى تصريح أوردته وكالة (شينخوا) الصينية، إن الأمين العام تلقى دعوة من اللجنة الأولمبية الدولية لحضور افتتاح دورة الألعاب الشتوية فى بكين وقبلها.
وفى سياق متصل، أشارت الوكالة إلى تصريح الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بأنه لا توجد خطط لانضمام فرنسا إلى مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى بكين.
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