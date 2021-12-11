جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكترونى، أن العواصف القوية ضربت ولايات كنتاكى وإيلينوى وأركنساس وتينيسى وميسورى. وأضافت الصحيفة، نقلا عن حاكم ولاية كنتاكى آندى بيشآير، أن عشرات من العاملين لقوا مصرعهم فى مصنع شموع بولاية كنتاكى، مشيرة إلى أن عداد الضحايا قد يتجاوز 50 شخصا من بين 110 شخصا كانوا فى المصنع عندما ضربه الإعصار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن: الأعاصير التى تضرب وسط الولايات المتحدة مأساة تفوق التصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.