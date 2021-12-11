صلاح وليفربول.. لماذا تأخر "العقد المنتظر"؟

لا تتوقف مفاوضات نادي ليفربول الإنجليزي مع النجم المصري، محمد صلاح، من أجل تجديد عقده قبل قرابة 18 شهر من انتهائه، ضمن خطة "الريدز" لتجديد عقود نجومه، والمحافظة على العناصر الأساسية في مشروع كلوب الاستثنائي.

خلال أكثر من حوار تلفزيوني لصلاح مؤخرًا، أوضح النجم المصري أنه لديه رغبة في الاستمرار ضمن صفوف النادي الإنجليزي، مشيرًا إلى أنه يضع الكرة في ملعب إدارة ليفربول، بعد إعلامهم بقيمة العقد الجديد الذي يريده.

وفقًا لصحيفة "ذا صن"، عقد محمد صلاح الجديد مع ليفربول سيمتد لعامين أو ثلاثة، على أن تتجاوز قيمة راتبه الأسبوعي 300 ألف جنيه إسترليني، وأشارت تقارير أخرى إلى أنها قد تصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني، ما يجعل النجم المصري صاحب العقد الأغلى في تاريخ ليفربول.

ويرى جمهور الفريق الإنجليزي أن عقد صلاح الجديد مناسب تمامًا لما يقدمه النجم المصري بالملاعب منذ انضمامه للنادي الأحمر، والذي دفع قطاع كبير من جمهور اللعبة لوصفه باللاعب الأفضل بالعالم حاليًا.

ينتهي عقد صلاح في صيف 2023، ليبقى السؤال الأهم: لماذا تأخرت إدارة ليفربول في الموافقة على شروط صلاح؟

رغبة متبادلة

عقب الفوز التاريخي لليفربول على غريمه التقليدي مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة، أشاد مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب بهاتريك صلاح التاريخي في شباك الشياطين الحمر، مشيرًا إلى أن "مو" هو أفضل لاعب في العالم حاليًا.

مثلما يتحدث صلاح دائمًا عن رغبته في الاستمرار مع ليفربول، يتحدث أيضًا كلوب عن أنه بالطبع يريد أن يبقى صلاح مع "الريدز"، ويتفق الثنائي على شيء واحد وهو أن الأمر برمته الآن يتعلق بقرار إدارة النادي الإنجليزي.

في تصريحات إعلامية، قال كلوب عن تجديد عقد صلاح مؤخرًا: "تجديد عقد نجم كبير مثل محمد صلاح أمر ليس سهلًا، ويحتاج إلى وقت كاف لتتم المفاوضات بأفضل شكل ممكن".

لاعب مان سيتي السابق، وأحد محللي "بي بي سي سبورت"، نيل لينون صرح مؤخرًا أن صلاح يمتلك بعضًا من سحر ميسي، وأنه أكثر لاعب يراه في حياته يقترب من مستوى البرغوث الأرجنتيني.

بينما تحدث نجم أرسنال السابق، تيري هنري عن أن صلاح يسير بشكلٍ صحيح نحو الأفضل في العالم.

هذه التصريحات وعشرات التصريحات الأخرى تضع إدارة ليفربول تحت ضغوطات ضخمة، ببساطة إذ رحل صلاح عن فريقك، من يمكنه تعويضه حاليًا؟

سن الثلاثين

وفقًا لما جاء في تقارير الصحافة العالمية، تأخر إدارة ليفربول في الموافقة على شروط عقد صلاح الجديد يتعلق بسببين رئيسيين وهما: سن اللاعب، وسقف الرواتب بالفريق.

في يونيو المقبل، سيتم صلاح عامه الثلاثين، لذا قد يكون عقده الجديد مع ليفربول هو آخر "عقد كبير" يحصل عليه في مسيرته، لكن على الجانب الآخر يخشى النادي الإنجليزي أن يتراجع أداء النجم المصري بعد عمر الـ 30.

يشير تقرير موقع "إي إس بي إن" الأميركي عن عقد صلاح الجديد إلى أن عقد صلاح الحالي ينتهي وهو يبلغ من العمر 31 عامًا؛ وعلى الأقل سيكون عقده الجديد لمدة عامين أو ثلاثة، أي سينتهي في عام صلاح الـ 34، لذا تخشى إدارة ليفربول أن يكون عامل السن سببًا في تعرض صلاح للإصابات وبداية انخفاض المستوى المذهل الذي يقدمه حاليًا.

ويوضح تقرير الموقع الأميركي أن مسيرة صلاح الكروية تثبت أنه يهتم بنفسه جيدًا، خاصة أن تاريخ إصاباته ليس كبيرًا.

سقف الرواتب

يريد ليفربول ألا يكون عقد صلاح الجديد شرارة الفوضى داخل الفريق، وأن يتسبب في كسر سقف الرواتب بالنادي، والذي يصل الآن إلى 220 ألف جنيه إسترليني، ويحتل صلاح المركز الثاني في قائمة "الأعلى أجرًا" بليفربول خلف المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، إذ يتقاضى النجم المصري أسبوعيًا 200 ألف جنيه إسترليني.

بشكلٍ عام، يحتل صلاح المركز الـ 11 في قائمة الأعلى أجرًا بالدوري الإنجليزي، التي يتصدرها "صاروخ ماديرا" كريستيانو رونالدو.

على طريقة "إسقاط قطع الدومينو"، إذا وافقت ليفربول على شروط صلاح، ستضطر إلى موافقة على طلبات بقية النجوم الفريق أثناء تجديد عقودهم، هذا ما يعني أن الفريق سيكون لديه "سقف رواتب" جديد.

منظومة كلوب الفنية لا تتوقف عن تطوير لاعبي ليفربول؛ ما يجعلهم هدفًا للتعاقد لكبار أندية القارة العجوز، وهذا ما يجب أن تدركه إدارة الليفر جيدًا، إذ رحل أي لاعب عن الفريق، سيكون لديه فرصة الانضمام لأي نادٍ كبير يوافق على شروطه، خاصةً إذا كان هذا اللاعب هو النجم الأبرز بالفريق، محمد صلاح.