وصول الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية الهندية إلى أفغانستان

وصلت الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية الهندية إلى أفغانستان، اليوم السبت، حسبما أوردت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية.

ونقلت القناة عن مسؤولين في الحكومة الأفغانية المنبثقة عن حركة "طالبان" (غير المعترف بها)، قولهم إن نحو طنين من المساعدات الهندية وصلت إلى كابل على متن طائرة تابعة لشركة Kam Air الأفغانية للطيران. وذكر المسؤولون أن الحديث يدور عن أول دفعة من المساعدات الهندية التي تم نقلها جوا إلى أفغانستان منذ سقوط حكومتها السابقة.

من جانبها نقلت وكالة "خامه برس" الإخبارية الأفغانية عن السفير الأفغاني لدى الهند، فريد ماموندزاي، قوله إن نيودلهي أرسلت إلى بلاده مساعدات طبية "ستفيد عددا كبيرا من العائلات الأفغانية في هذا الوقت العصيب".

وأشار إلى أن الشحنة تحتوي على 1,6 طن من الأدوية المنقذة للحياة، مضيفا: "كل الأطفال بحاجة إلى القليل من المساعدة، وقليل من الأمل، وإلى شخص يؤمن بهم".