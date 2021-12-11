اليابان وأمريكا تتفقان على تعزيز التحالف وسط مناخ أمنى صعب

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول حكومى يابانى إن وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشى ووزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اتفقا اليوم السبت على الحاجة إلى تعزيز تحالف بلديهما وسط مناخ أمنى أصعب فى المنطقة.





وأجرى الوزيران محادثات على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع فى مدينة ليفربول بإنجلترا. وقال المسؤول فى إفادة لوسائل الإعلام "اتفق الوزيران، فى ضوء المناخ الأمنى الذى يزداد خطورة بالمنطقة، على أنه لا غنى عن تعزيز قدرات التحالف اليابانى الأمريكى فيما يتعلق بالردع والرد"، وفقا لـ "رويترز". وفى مواجهة التعزيزات العسكرية للصين وبرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية، قال رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا يوم الاثنين إنه يعتزم تعزيز موقف بلاده الدفاعى جذريا من خلال النظر فى خيارات تشمل اكتساب القدرة على ضرب قواعد العدو. وقال المسؤول الحكومى اليابانى إن الوزيرين لم يناقشا المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الشتوية فى بكين.

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