الكاظمى: قوات التحالف ستغادر العراق خلال أيام

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، أكد الكاظمى أن "العراق يستعيد عافيته الكاملة وتشفى جراحه تباعا، وينهض من كبواته ليحتل مكانته بإرادة شعبه الذاتية".
وحول انسحاب القوات القتالية الأجنبية من العراق، قال الكاظمى: "بعد أيام سنشهد انسحاب جميع القوات القتالية للتحالف الدولى من العراق فى نطاق الاتفاقية الاستراتيجية مع الجانب الأميركى، وسيكون دورها فى مجالات الاستشارة كدلالة على قدرة القوات العراقية بكل صنوفها على حفظ أمن العراق واستقرار شعبه وتطورها المستمر فى هذا المجال".
وكان العراق أعلن يوم الخميس انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولى وانسحابها من البلاد بشكل رسمى، منهية بذلك مهمتها القتالية التى كانت مكلفة باستئصال تنظيم داعش، والانتقال إلى مهمة استشارية لمساعدة القوات العراقية.
بدوره، قال مستشار الأمن القومى قاسم الأعرجى، فى تغريدة عبر تويتر: "اليوم أنهينا جولة الحوار الأخيرة مع التحالف الدولى التى بدأناها العام الماضى، لنعلن رسميا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق".
يذكر أن بغداد وواشنطن عقدتا العام الماضى، جولتين من الحوار الاستراتيجى، حيث أعلنت أمريكا بعد انتهاء الأولى سحب قواتها من العراق بشكل تدريجى، مشيرة إلى أنها ليست بصدد إقامة قواعد ثابتة لقواتها فى البلاد.
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