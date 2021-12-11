البنك الدولى يقدم 280 مليون دولار كمساعدة إنسانية للشعب الأفغانى

قرر البنك الدولى السبت إرسال مساعدات بقيمة 280 مليون دولار إلى أفغانستان بعد أن جمدها فى نهاية أغسطس الماضى عقب استعادة حركة طالبان السلطة. وتأتى هذه الأموال من "الصندوق الاستئمانى لإعادة إعمار" هذا البلد.
وفى بيان، قال البنك الدولى إن الجهات المانحة فى الصندوق "قررت اليوم تحويل 280 مليون دولار بحلول نهاية ديسمبر 2021 إلى اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمى". وأضاف أن هذا القرار يمثل "الخطوة الأولى" نحو "تقديم مساعدة إنسانية للشعب الأفغانى فى هذا الوقت الحرج".
و"الصندوق الاستئمانى لإعادة إعمار أفغانستان" هو صندوق ائتمان متعدد المانحين مهمته تنسيق المساعدات الدولية الرامية إلى تحسين حياة ملايين الأفغان. ويدير البنك الدولى هذا الصندوق نيابة عن الجهات المانحة التى بلغ عددها حتى اليوم 34 مانحا، وفقا لموقعه الإلكترونى.
وإلى أن استولت طالبان على السلطة فى كابول، ظل "الصندوق الاستئمانى لإعادة إعمار أفغانستان أكبر مصدر لتمويل التنمية فى أفغانستان، إذ كان يمول ما يصل إلى 30% من ميزانية أفغانستان ويدعم الوظائف الحكومية الأساسية"، بحسب المصدر نفسه.
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