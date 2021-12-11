اليابان تسجل إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة اليابانية أنه تم تسجيل حالة إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالمتحور إلى 13 حالة.

وأوضحت الصحة اليابانية - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)،اليوم السبت أن الحالة لرجل في الأربعينات من عمره من محافظة "جيفو" الواقعة وسط اليابان، مشيرة إلى أنه عاد إلى البلاد يوم 4 ديسمبر الجاري من سريلانكا، مضيفة أن الرجل تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل، إلا أنه تم نقله إلى المستشفى عقب شعوره بالتعب والحمى.

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