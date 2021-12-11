“شغال الآن” bein sport hd مباراة الجزائر والمغرب || تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر ضد المغرب اليوم

تردد قناة بين سبورت المفتوحة bein sport الناقلة لمباراة الجزائر والمغرب، ينتظر الكثيرين من متابعي كأس العالم المباراة الاكثر أثارة حيث يلتقي اليوم منتخب الجزائر والمغرب على ستاد الثمامة ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب ويتوقع الكثيرين ان تشهد المباراة منافسة قوية بين المنتخبين حيث انهم من أقوى المنتخبات العربية وقد احتل المنتخب الجزائري المركز الثاني في المجموعة الرابعة بعد مصر بينما تأهل المغرب لدور الثمانية بعد تصدره جدول ترتيب المجموعة الثالثة، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على القنوات المفتوحة التي تذيع مباراة الجزائر والمغرب كأس العرب 2021 اليوم مجاناً على جميع الأقمار .

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والمغرب

وقد تقرر ان تنطلق مباراة الجزائر والمغرب اليوم السبت 11 ديسمبر 2021 على ستاد ملعب الثمامة عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية الحادية عشر بتوقيت الإمارات و تمام الثامنة مساءً بتوقيت المغرب والجزائر، والفريق الفائز سوف يتأهل إلى الدور النصف النهائي من كأس العرب 2021 ليلتقي قطر أو تونس

تردد قناة بين سبورت المفتوحة bein sport الناقلة لمباراة الجزائر والمغرب

وسوف يتم عرض مباراة الجزائر والمغرب اليوم السبت الموافق ١١ ديسمبر على قناة بي إن سبورت 1 و سيقوم التونسي رؤوف خليل بالتعليق على المباراة، وسوف تقوم قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس مباراة الجزائر والمغرب.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والمغرب

وفيما يلي تردد القنوات المفتوحة والناقلة لمباراة الجزائر والمغرب اليوم السبت 11 ديسمبر 2021 على نايل سات وسهيل سات:

تردد قناة beIN SPORTS HD 1 على نايل سات

التردد: 11013

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة beIN SPORTS HD 2 على نايل سات

التردد: 11054

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة beIN SPORTS HD 1 على سهيل سات

التردد: 11547

معامل الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2 .

تردد قناة beIN SPORTS HD 2 على سهيل سات

التردد: 11585

معامل الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2 .

تردد قنوات الكأس المفتوحة على نايل سات

التردد: 11919

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قنوات الكأس المفتوحة على سهيل سات

التردد: 10770

معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

لم يتبقى سوا أقل من ساعة واحدة على انطلاق مباراة المنتخب المغربي ضد المنتخب الجزائري في قمة مباريات اليوم الثاني من مباريات دور ربع النهائي وذلك حيث يستعد الجميع لمتابعة أقوى مباراة في البطولة حتى الآن حيث الفائز من هذه المباراة سيصعد إلى الدور نصف النهائي ليكمل المربع الذهبي ويرافق كل من المنتخب المصري وتونس وقطر.

قوموا بضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة كما ذكرنا لكم في السطور الماضية من هذا المقال عبر موقع ثقفني وذلك حيث يمكنكم الآن متابعة مباراة المنتخب الجزائري ضد المنتخب المغربي التي تعتبر واحدة من أهم وأقوى مباريات الدور ربع النهائي من كأس العرب 2021 التي تقام في الفترة الحالية في قطر.